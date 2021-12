Star Wars: The Old Republic, l'espansione Legacy of the Sith è stata rinviata

Ci sono brutte notizie per i giocatori di Star Wars: The Old Republic. L'espansione "Legacy of the Sith" che doveva essere lanciata il 14 dicembre è stata ora posticipata al 15 febbraio.

Attraverso un post sul sito ufficiale, il direttore del progetto, Keith Kanneg ha spiegato la decisione: "Legacy of the Sith è qualcosa su cui il team ha lavorato duramente per un po', ma man mano che ci avviciniamo al lancio, è chiaro che abbiamo bisogno di un po' più di tempo. Stiamo concentrando ulteriori test sulle molte aree che abbiamo cambiato durante il gioco per offrire l'esperienza che desideriamo e che meritano tutti i giocatori".

Kanneg ha continuato affermando che il team ha apprezzato il feedback raccolto dal server di test pubblico e che ha contribuito a "modellare questa espansione". Ha anche affermato che "la maggior parte dell'espansione e delle sue funzionalità" sarà riportata sul server di prova pubblico questa settimana.

L'ultima espansione di Star Wars: The Old Republic, Legacy of the Sith, continuerà a costruire sulla trama massiccia e dinamica di Star Wars, inviando i giocatori in una campagna militare per assicurare un pianeta vitale per la loro fazione mentre scoprono il piano finale del rinnegato Sith, Darth Malgus. Oltre a nuovi contenuti della storia e missioni impegnative da perseguire insieme ad amici e altri giocatori, l'espansione presenta una serie di miglioramenti dell'esperienza di gioco con nuove caratteristiche e stili di combattimento che incrementano le opzioni del giocatore e una varietà di aggiornamenti della qualità della vita.

Fonte: PCGamer