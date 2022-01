Star Wars: The Old Republic mostra la nuova espansione Legacy of the Sith con un nuovo trailer

Quest'oggi BioWare ed Electronic Arts hanno mostrato il nuovo trailer per la nuova espansione di Star Wars: The Old Republic, MMORPG ormai attivo da circa dieci anni. Legacy of the Sith è il titolo di questo add-on, che porterà i giocatori a svelare i misteri dietro il piano finale del rinnegato Sith, Darth Malgus.

Legacy of the Sith è solo il primo degli aggiornamenti che arriveranno durante tutto il corso del 2022, proprio per festeggiare il decimo anniversario del titolo. Si attende infatti la funzione Combat Styles che aggiungerà un nuovissimo livello di personalizzazione per le armi e le abilità di un personaggio, dando ai giocatori ancora più opzioni per creare il personaggio di Star Wars dei loro sogni.

Non bisogna nemmeno dimenticare l'arrivo del 4 maggio, lo Star Wars Day, in cui oltre a essere presentato probabilmente Star Wars Jedi: Fallen Order 2, potrebbero essere svelati nuovi contenuti per The Old Republic. Legacy of the Sith arriverà in ogni caso prima, il 15 febbraio in esclusiva PC.