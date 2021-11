Star Wars: The Old Republic, l'espansione Legacy of the Sith ha una data di uscita

La data di uscita della prossima espansione di Star Wars: The Old Republic, Legacy of the Sith, è stata rivelata durante un livestream con il team di sviluppo.

L'espansione sarà disponibile il 14 dicembre.

Il livestream ha anche mostrato i contenuti in arrivo per Legacy of the Sith, i quali comprendono contenuti legati alla storia per scoprire il piano finale del Sith rinnegato, Darth Malgus, stili di combattimento che incrementano ulteriormente le opzioni del giocatore e una varietà di aggiornamenti di qualità della vita.

Il lancio di Legacy of the Sith segna l'inizio della celebrazione del decimo anniversario del gioco, che durerà per tutto il 2022.

A proposito di Legacy of the Sith

L'ultima espansione di Star Wars: The Old Republic, Legacy of the Sith, continuerà a costruire sulla trama massiccia e dinamica di Star Wars, inviando i giocatori in una campagna militare per assicurare un pianeta vitale per la loro fazione mentre scoprono il piano finale del rinnegato Sith, Darth Malgus. Oltre a nuovi contenuti della storia e missioni impegnative da perseguire insieme ad amici e altri giocatori, l'espansione presenta una serie di miglioramenti dell'esperienza di gioco con nuove caratteristiche e stili di combattimento che incrementano le opzioni del giocatore e una varietà di aggiornamenti della qualità della vita. L'uscita di Legacy of the Sith segna l'inizio della celebrazione del decimo anniversario del gioco, che durerà per tutto il 2022 e introdurrà nuovi contenuti, eventi, aggiornamenti e altro ancora.