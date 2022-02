Star Wars: The Old Republic, Legacy of the Sith si mostra in uno spettacolare trailer cinematografico

Finalmente è disponibile da oggi l'espansione di Star Wars: The Old Republic, Legacy of the Sith, una nuova grande aggiunta per il 10 anni del titolo e che verrà aggiornata ulteriormente nel corso del 2022. Per informarvi del suo arrivo, il trailer di lancio è assolutamente spettacolare.

Il perché è presto detto: al trailer hanno lavorato BioWare, LucasFilm Games e Industrial Light & Magic, semplicemente la più grande società di produzione di effetti speciali al mondo. Il video intitolato Disorder è davvero interessante, non solo dal punto di vista puramente tecnico ma anche registico, consigliandone la visione sia ad appassionati del franchise sia a chi non ha mai visto una spada laser.

"Legacy of the Sith è la nuova espansione di Star Wars: The Old Republic. Questa espansione dà il via a un anno di festa per il nostro decimo anniversario e rappresenta il punto di partenza per un'intera annata di intrighi galattici, conflitti e misteri."