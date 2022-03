Star Wars, il titolo targato Ubisoft sarebbe ancora molto lontano per un insider

Il gioco di Star Wars sviluppato da Ubisoft che attualmente non ha ancora un titolo definitivo, non verrà lanciato almeno fino al 2025. Questo secondo il famoso leaker Tom Henderson che ha divulgato oggi una grande quantità di informazioni sui giochi in arrivo di Ubisoft.

Nel suo rapporto su oltre 20 giochi Ubisoft in arrivo, il progetto Star Wars senza nome era vistosamente assente. Su Twitter, Henderson ha preso atto dell'assenza e ha fornito un aggiornamento sullo sviluppo del gioco.

"Non ho incluso il gioco Star Wars di Ubisoft qui perché penso che sia probabilmente il titolo più lontano dal lancio e probabilmente arriverà non prima del 2025" ha dichiarato in un tweet che potete visionare di seguito.

I didn't include Ubisoft's Star Wars game here because I think that's probably the furthest title from release and we're probably looking at 2025 at the earliest for it. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 21, 2022

Si tratta di una notizia deludente per i fan di Star Wars che sono stati entusiasti della decisione di Disney di togliere l'esclusività del franchise a EA. Il gioco Ubisoft Star Wars è descritto come "un nuovo videogioco open world basato sulla narrazione ambientato nella galassia di Star Wars". Sfortunatamente, questo è tutto ciò che è stato rivelato sul gioco, nonostante sia stato originariamente annunciato a gennaio 2021.

Fonte: VGChartz