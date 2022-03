Stardew Valley diventa completamente autopubblicato da Eric Barone

Eric 'ConcernedApe' Barone ha ora assunto la piena responsabilità di pubblicazione per Stardew Valley. Mentre Chucklefish si occupava della versione del gioco su Android, Barone ha ottenuto anche quella.

Lo sviluppatore lo ha dichiarato attraverso una sessione di domande e risposte su Twitter, con alcune curiosità che sono emerse. Barone ribadisce che, sì, potrebbero esserci più aggiornamenti di Stardew Valley. Tuttavia, se dovesse succedere, i fan non devono aspettarsi che sia grande quanto l'aggiornamento 1.5.

Naturalmente, alcune persone hanno chiesto del prossimo gioco di Barone, Haunted Chocolatier. C'è una connessione tra Stardew Valley e il prossimo gioco per PC, anche se Barone non rivelerà ancora di cosa si tratta. "Mi piace il cioccolato, ma penso anche che la produzione di cioccolato e caramelle in una città buia e innevata suonasse come una cosa divertente e accogliente da fare con molto spazio per l'immaginazione e la magia", ha dichiarato.

I'm gonna go get something to eat. Thanks for all the responses and questions everyone. And all the kind words, I really appreciate it. Hope you have a nice day — ConcernedApe (@ConcernedApe) March 17, 2022

Barone ha parlato anche delle sfide dell'equilibrio tra lavoro e vita privata. "Può essere difficile e spesso non ci riesco", dice . "Ma ciò che aiuta di più è creare un gioco di cui sei molto entusiasta e fare del tuo meglio per divertirti mentre lo realizzi. Tutti hanno bisogno di un po' di tempo libero, ma se puoi divertirti nel tuo lavoro, perché non farlo?".

Fonte: Touch Arcade e Twitter