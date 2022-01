Stardew Valley, Haunted Chocolatier e non solo. Eric Barone lavora anche a un altro gioco

Haunted Chocolatier è il prossimo gioco del creatore di Stardew Valley, Eric "ConcernedApe" Barone, ma a quanto pare non è l'unico gioco su cui sta lavorando.

Haunted Chocolatier è un altro lavoro solista di Barone, proprio come Stardew Valley, ma sembra che stia anche lavorando con un team su un secondo progetto senza nome.

Barone ha detto a Game Informer che sta lavorando a un progetto con altri sviluppatori, il che gli consente di avere "il meglio di entrambi i mondi", sviluppando giochi sia da solo che come parte di un team più ampio.

Haunted Chocolatier "è un altro gioco completamente da solista, un po' come Stardew Valley, dove sto facendo letteralmente di tutto. Probabilmente uscirà per primo".

Happy new year to all! I hope you all have a very positive 2022. Here's a couple of small images from Haunted Chocolatier. There will be plenty more to come this new year! pic.twitter.com/GiBWnOjxdM — ConcernedApe (@ConcernedApe) January 1, 2022

Purtroppo, Barone non ha fornito alcun dettaglio su questo gioco misterioso, ma fa notare che "non sta cercando di fare il prossimo grande successo indie", anche se ha dovuto tenere a mente la pressione di dare seguito a Stardew Valley. "Stavo quasi pensando: potrebbe essere interessante pubblicare il gioco con uno pseudonimo. E le persone non sanno nemmeno che sono io, e quindi per vedere se potrebbe davvero avere successo solo per i suoi meriti. Ma sento che è un po' ingannevole; Non ho intenzione di farlo".

Fonte: PCGamesN.