Starfield ci mostra una misteriosa caverna in un nuovo artwork

Starfield di Bethesda è certamente uno dei giochi più attesi su Xbox Series X/S e PC, ma fino a questo momento non abbiamo avuto modo di vedere in azione il titolo in un video gameplay.

Bethesda, però, continua a pubblicare interessanti immagini e artwork realizzati dal talentuoso team artistico dello studio. Questa volta, una nuova immagine comparsa sull'account Twitter ufficiale di Starfield ci porta all'interno di una caverna misteriosa.

Nella descrizione dell'immagine si legge "Quali meraviglie scoprirai nelle caverne lontane", il che lascia pensare che i giocatori avranno l'opportunità di esplorare caverne come queste nel corso dell'avventura:

What wonders will you uncover in distant caves? pic.twitter.com/hMFZfBLYzB — Starfield (@StarfieldGame) December 27, 2021

Per ora i fan devono accontentarsi di questo nuovo artwork, in attesa di un video o di un trailer che possano finalmente rivelare il gameplay di Starfield.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Starfield arriverà su Xbox Series X/S e PC l'11 novembre 2022.

