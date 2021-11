Starfield nel suo DNA è 'il meglio di Skyrim nello spazio' per Todd Howard

Bethesda Game Studios è sempre stata conosciuta per averci portato alcuni dei migliori giochi considerati nella storia. Non sorprende che siano creatori di saghe come Fallout o The Elder Scrolls. Ma, se parliamo del più grande di tutti questi, ci verrà sicuramente in mente Skyrim, l'opera più grande dello studio che compie dieci anni e che domani riceverà una nuova edizione.

E tra un anno, l'11 novembre 2022, potremo goderci la sua nuova IP, Starfield, esclusivamente nell'ecosistema Xbox. Ma cosa possiamo aspettarci da questo nuovo gioco? Ovviamente le aspettative sono alle stelle ed è inevitabile pensare che Skyrim avrà una grande influenza sul nuovo gioco. Anche lo stesso Todd Howard, direttore del gioco, ha confermato in una recente intervista con IGN che ci sarà qualcosa che accomuna i due titoli. Secondo lui, l'essenza di ciò che Skyrim è è il DNA dello studio, del team di sviluppo e dei tipi di giochi che amano realizzare. Quindi sì, Starfield avrà elementi simili.

"Penso che faccia parte del nostro DNA" afferma Todd Howard in un'intervista. "Quelle cose che ci piacciono: essere in grado di toccare il mondo, quali sono le fazioni presenti...Penso che ci sia più Skyrim in termini di struttura di gioco in Starfield. Ora che me lo dici, non solo il modo in cui funzionano le fazioni, ma anche il sistema di abilità è molto simile a quello che vedremo in Starfield e deriva dalle cose che abbiamo fatto prima in Fallout e Skyrim. Credo, senza dubbio, che questo faccia parte del nostro DNA e vedrete questi segni distintivi in ​​tutto ciò che facciamo in qualsiasi gioco principale di Bethesda".

Infine, per concludere l'intervista, quando gli è stato chiesto se Starfield fosse una specie di Skyrim nello spazio, Howard ha risposto che "è Skyrim nello spazio nella maniera migliore".

Fonte: GamingBolt