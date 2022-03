Starfield: i compagni osserveranno le azioni dei giocatori e formeranno legami tra loro

Durante il recente video diario degli sviluppatori, Bethesda ha parlato anche di vari aspetti di Starfield, focalizzandosi sui compagni. Il team ha dichiarato di aver lavorato a fondo sui compagni che accompagneranno il giocatore durante il viaggio, in modo da renderli più credibili.

"Qualcosa a cui ci siamo davvero appoggiati in questo gioco è cosa gli altri personaggi provavano per il giocatore", ha spiegato Howard. Pertanto i nostri compagni formeranno legami tra di loro, commenteranno le nostre mosse e si adegueranno di conseguenza in base al nostro carattere. In questo modo Bethesda mira a trasformarli in personaggi sempre più realistici e non dei semplici NPC che seguono il protagonista.

"Questa è probabilmente la mia parte preferita, come quando esplori e poi il tuo compagno fa qualche commento a braccio su qualcosa che stai controllando o qualcosa che è appena successo", ha detto il lead artist Istvan Pely. "Sembra così perfetto per l'immersione. È così credibile, pensi che sia una persona reale".

Nel video si mostra un primo compagno, un robot chiamato VASCO: non è chiaro quando troveremo questo compagno tuttavia. Starfield arriverà su PC e Xbox Series X/S l'11 novembre 2022.

