Starfield è completamente giocabile dall'inizio alla fine e la data di uscita è scolpita nella pietra

Todd Howard di Bethesda ha rassicurato i fan che la data di uscita di Starfield non sarà rinviata.

Starfield è probabilmente uno dei giochi più attesi degli ultimi anni con un'enorme quantità di clamore che circonda ogni nuova informazione e filmato.

Come sempre con giochi molto attesi e progetti grandi e ambiziosi, è probabile che, a causa della portata, i rinvii diventino inevitabili. Questo è successo con Cyberpunk 2077, quindi i giocatori temono ovviamente che Starfield non raggiunga la data di uscita programmata nel novembre 2022.

Tuttavia, sembra che Bethesda sia molto fiduciosa che Starfield arriverà nella data di uscita menzionata, anche se c'è ancora molto lavoro da fare sul gioco.

Parlando con IGN nell'ultima intervista, Todd Howard di Bethesda ha detto che la data di uscita di Starfield è "su inchiostro, non a matita". Una tale affermazione non può che dare fiducia.

Howard ha anche aggiunto che non potranno mai essere sicuri al 100% della data, ma sembra che il gioco sia sulla buona strada per essere lanciato alla fine del 2022. Questa, ovviamente, è una grande notizia per i fan di Starfield che stanno aspettando con impazienza di giocare alla prima nuova IP di Bethesda in più di 25 anni.

Starfield verrà lanciato l'11 novembre 2022 su PC, Xbox Series X/S e Xbox Game Pass.

Fonte: Altchar.