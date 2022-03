Starfield è stato progettato 'per consentire a ogni giocatore di creare la propria storia'

La scelta del giocatore sarà al centro di Starfield, "per consentire a tutti di creare la propria storia".

È stato pubblicato un nuovo video per l'epico gioco di ruolo spaziale di Bethesda, intitolato Made For Wanderers, con il game director Todd Howard e i membri chiave del team.

"È il livello di immersione quello su cui ci siamo concentrati, non giocherete solo a un gioco ma vivrete davvero in questo mondo, in questo universo", afferma il lead artist Istvan Pely.

Il design diector Emil Pagliarulo descrive il gioco come "un gigantesco mondo aperto in cui il giocatore può fare ciò che vuole", con il lead quest designer Will Shen che aggiunge: "sentirete di aver avuto un impatto sul mondo".

Bethesda sta tornando alla definizione del personaggio dei vecchi giochi di ruolo hardcore, consentendo ai giocatori di definire le proprie statistiche e il proprio background ma in un "modo nuovo".

Bethesda ha scansionato modelli del mondo reale, simili alla fotogrammetria per i paesaggi, in modo che sia il personaggio del giocatore che gli NPC siano il più efficaci e credibili possibile.

Nel gioco saranno disponibili diverse fazioni, come riportato in precedenza, che determinano il background di partenza del personaggio. Tre sono raffigurate nel video blog (United Colonies, Freestar Collective e Ryujin Industries).

Un'altra opzione sono i pirati spaziali della Crimson Fleet, sia un nemico nel gioco che una fazione a cui il giocatore può unirsi.

Anche l'interattività con i companion è stata una priorità per Bethesda. Questi personaggi commenteranno l'attività del giocatore durante la partita, quindi "penserete che sono persone reali".

Uno dei companion sarà un robot di nome Vasco, che nel video si riferisce al giocatore come Capitano.

Ci sarà anche un minigioco di persuasione con cui interagire con gli NPC. Questo prende ispirazione dal vecchio sistema di Oblivion, ma il sistema di conversazione è progettato in modo che non ci sia sicuramente la "cosa giusta da dire", il che enfatizza ulteriormente la libertà del giocatore.

"Alla fine vogliamo che i giocatori raccontino il proprio viaggio" afferma Todd Howard.

Starfield uscirà su Xbox e PC l'11 novembre.

Fonte: Eurogamer.net.