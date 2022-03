Starfield si ispira a Cyberpunk 2077 e Spider-Man

Il lead designer e writer di Starfield ha citato Spider-Man e Cyberpunk 2077 come ispirazioni per il nuovo RPG sci-fi di Bethesda.

In un'intervista pubblicata sul sito ufficiale di Bethesda, Emil Pagliarulo ha parlato brevemente delle fonti di ispirazione. Pur menzionando che "l'intero team" che lavora su Starfield trae molta ispirazione da altri giochi, Pagliarulo ha nominato sia Spider-Man di Insomniac che Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red come fonti personali di ispirazione.

"Adoro giocare ai giochi che mi fanno scuotere la testa e dire 'Wow. So come hanno fatto, ed è un risultato pazzesco'", ha detto Pagliarulo, aggiungendo che Spider-Man ha fatto proprio questo. Il lead designer ha anche citato Cyberpunk 2077 definendolo "seriamente impressionante", dal punto di vista della creazione di un "ambiente gigantesco e aperto" come quello di Night City.

Pagliarulo è in realtà un veterano di 19 anni di Bethesda Game Studios. Ha iniziato il suo viaggio con lo studio lavorando all'espansione Bloodmoon per The Elder Scrolls 3: Morrowind. Lo sviluppatore cita Fallout 3 come uno dei giochi preferiti su cui ha lavorato.

Starfield arriverà l'11 novembre su PC e Xbox Series X/S e sarà disponibile anche su Xbox Game Pass.

Fonte: Gamesradar.