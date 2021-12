Starfield, God of War Ragnarok e Zelda Breath of the Wild 2: qual è l'esclusiva più attesa a novembre 2022?

Sappiamo già che il 2022 sarà un anno ricco di giochi (salvo eventuali nuovi rinvii), ma secondo quanto trapelato in questi giorni, novembre sarà un mese incredibilmente prolifico per PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Recentemente infatti sarebbero trapelate le finestre di lancio di due giochi, ovvero God of War Ragnarok e The Legend Of Zelda Breath of the Wild 2, entrambi fissati a quanto pare per novembre 2022. Dal lato Bethesda sappiamo già che Starfield arriverà l'11 novembre: con questo in mente, un utente di ResetEra ha avviato un sondaggio, chiedendo agli utenti qual è l'esclusiva che attendono di più.

Non ci sono moltissime disparità tra i tre giochi: al primo posto con il 37,6% di preferenze troviamo The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, l'esclusiva Nintendo Switch tanto attesa dai fan. Al secondo posto con 32,6% troviamo invece Starfield, unico titolo che ha una data di uscita precisa: al terzo posto con il 29,8% di preferenze c'è God of War Ragnarok.

Bisogna sottolineare che per quanto riguarda God of War Ragnarok e Zelda Breath of the Wild 2 ancora non sappiamo con certezza quando usciranno in quanto nono sono stati svelati dettagli ufficiali. Ad ogni modo, ora la domanda la giriamo a voi: qual è l'esclusiva che attendete di più a novembre del prossimo anno?

