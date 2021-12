Starfield non parla italiano: il doppiaggio non sarà presente

La lingua del Bel Paese non sarà contemplata in Starfield, o meglio, non il suo parlato: la space opera di Bethesda avrà infatti solo i sottotitoli per la nostra lingua, ma il doppiaggio non ci sarà. È quanto risulta dalla pagina del gioco su Steam, arrivata pochissimi giorni fa.

Starfield non è il primo caso particolare: solo nel passato recente c'è stato il caso di Far Cry 6, non doppiato né in italiano né, curiosamente, in spagnolo europeo, mentre Dying Light 2 Stay Human non avrà doppiaggio italiano e portoghese europeo - ma portoghese brasiliano sì! Le uniche lingue parlate in Starfield saranno inglese, tedesco, francese, spagnolo e giapponese, mentre i sottotitoli saranno disponibili per tutte le lingue.

Starfield avrà una quantità di dialoghi enorme, che supera ampiamente anche Skyrim e Fallout 4, dunque un doppiaggio avrebbe almeno aiutato ad acquisire le tantissime informazini sciorinate dai più di 300 attori coinvolti nella realizzazione del progetto. A cosa è da imputare, secondo voi, la mancanza di doppiaggio italiano?

