Starfield ha un nuovo imperdibile video su New Atlantis, la capitale della fazione più potente del gioco

Manca ancora molto all'arrivo di Starfield sull'ecosistema Xbox, quella che si configurerà come prima esclusiva Bethesda per il nuovo corso Microsoft. In attesa che arrivi l'11 novembre 2022, sono stati rilasciati alcuni piccoli video, in grado di mostrare alcuni frammenti visivi e alcune linee stilistiche del nuovo titolo spaziale.

Dopo aver dato una piccola occhiata ad alcuni luoghi che potremmo visitare, oltre ad aver rilasciato su Spotify il brano portante del titolo, oggi possiamo dare un primo sguardo a New Atlantis, la capitale delle Colonie Unite, la fazione più potente presente in Starfield. Rispetto infatti alla città galleggiante Neon e alla ruralità di Akila City, New Atlantis si configura come una metropoli industrializzata in cui convivono tutte le razze, i ceti sociali, fede ed etnie diverse.

Welcome to New Atlantis, capital of the United Colonies.https://t.co/7NH12Dr4y9 pic.twitter.com/SK91SEZBGe — Starfield (@StarfieldGame) January 20, 2022

Nello specifico, vediamo lo spazio-porto, crocevia delle tratte commerciali delle Colonie Unite, che vede in New Atlantis anche il centro politico e militare. Sembra qualcosa di simile alla Federazione presente in Star Trek, ma speculare è ancora molto presto. Vi ricordiamo che Starfield arriverà in esclusiva su Xbox Series X|S e PC, e su Xbox Game Pass dal day one.