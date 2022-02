Starfield tra pesci psicotropi e la città di Neon in un nuovo video

L'11 novembre i fan potranno godersi una delle esclusive più attese di questo 2022, Starfield, il nuovo GdR di fantascienza spaziale sviluppato da Bethesda, azienda che, come tante altre è tornata a parlare del gioco, condividendo con tutti i fan una bellissima clip di Starfield.

Come molti di voi avranno già visto, la scorsa settimana lo sviluppatore americano ha condiviso una concept art dove ci ha mostrato New Atlantis, la capitale delle United Colonies. Ma ora, tramite un nuovo Tweet condiviso dall'account ufficiale del gioco, abbiamo potuto goderci un altro importante luogo del gioco in un modo un po' diverso, come la città del piacere, chiamata Neon. Il nome della città è dovuto al fatto che la Xenofresh Corporation dedita alla pesca, dopo aver scoperto un pesce con proprietà psicotrope, creò la droga Aurora, la cui legalità è limitata alla città di Neon.

"La Xenofresh Corporation era dedita alla pesca ma, dopo aver scoperto un pesce dalle proprietà psicotropiche, creò una nuova droga, l'aurora, legalizzata solo nella gaudente città di Neon" si legge nella descrizione della clip.

La Xenofresh Corporation era dedita alla pesca ma, dopo aver scoperto un pesce dalle proprietà psicotropiche, creò una nuova droga, l?aurora, legalizzata solo nella gaudente città di Neon. #Starfield pic.twitter.com/UTy3MvR8rX — Bethesda Italia (@bethesda_it) February 3, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Starfield è il primo nuovo universo in 25 anni ad essere creato da Bethesda Game Studios, i pluripremiati creatori di The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4. In questo gioco di ruolo di nuova generazione ambientato tra le stelle, sarete in grado di creare qualsiasi personaggio vogliate, esplorando con libertà mentre vi imbarcate in un viaggio epico per svelare il più grande mistero dell'umanità.