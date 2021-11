Starfield: Bethesda lancia la serie di video 'Nel Campo Stellare' e spiega la ricerca e la storia dietro lo sviluppo

Nonostante manchino ancora molti mesi all'uscita di Starfield, il team di sviluppo ha annunciato l'arrivo di diversi diari degli sviluppatori racchiuso in una serie chiamata "Nel Campo Stellare" dove verranno svelati tutti i dietro le quinte della creazione dell'attesissimo gioco.

Bethesda Game Studios invita a unirvi alla discussione tra il game director Todd Howard, lo studio director Angela Browder e l'art director Matt Carofano per scoprire come le ambizioni, le passioni e la cultura del team di sviluppo hanno influenzato la storia e le scelte dell'azienda e per capire come guardano al futuro con Starfield.

Come riportato dal comunicato stampa, tutti gli episodi di questa serie dovrebbero arrivare nei prossimi mesi. Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla visione del primo episodio intitolato "Una Ricerca Incessante".

Vi ricordiamo che Starfield sarà disponibile dall'11 novembre 2022 su PC e Xbox Series X/S.