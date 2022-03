Starfield sarà 'qualcosa di veramente speciale' e 'farà impazzire i giocatori'

Il veterano di Bethesda Game Studios, Emil Pagliarulo, che ha lavorato per 19 anni presso lo studio di Fallout e The Elder Scrolls, ha condiviso alcune informazioni su Starfield.

Sul sito Web di Bethesda, lo sviluppatore ha affermato che il gioco di ruolo sci-fi offrirà "qualcosa di veramente speciale" che farà impazzire i giocatori.

"Dire che creerai la prima nuova IP dello studio in vent'anni è una cosa. Tirarla fuori, è una storia diversa", ha detto Pagliarulo. "È stato impressionante guardare Starfield trasformarsi in questo fantastico gioco, a poco a poco."

Starfield è in programma per il lancio questo novembre su Xbox Series X/S e PC. Bethesda è fiduciosa che il gioco non subirà rinvii e Pagliarulo ha affermato che Starfield è abbastanza avanti nello sviluppo che i sistemi si sono ormai uniti e cementificati, e la visione che lo studio aveva all'inizio della produzione si sta ora realizzando.

"Arriva un momento in cui stai lavorando a un gioco, ed è solo un pasticcio, soprattutto all'inizio. Ma poi arrivi a quel punto in cui i sistemi sono davvero al posto giusto, le cose iniziano a funzionare bene e vedi che tutto prende la forma immaginata all'inizio di questo folle viaggio", ha detto Pagliarulo. "Quando è successo per la prima volta con Starfield, è stato davvero un, 'Oh. Oh wow. Sì. Questo è... qualcosa di veramente speciale. I giocatori perderanno la testa.' Ora non ci resta che finirlo!"

Nell'intervista, Pagliarulo ha parlato delle sue numerose ispirazioni e di quali giochi gli piacciono di più, elencando titoli come Spider-Man e Cyberpunk 2077.

"Thief è ancora uno dei miei giochi preferiti di tutti i tempi. Ma gioco a molti giochi, di tutti i generi diversi. Quindi c'è sempre qualcosa che ispira o mi entusiasma", ha detto. "Adoro giocare a giochi che mi fanno scuotere la testa, come, 'Wow. So come hanno fatto, ed è un risultato pazzesco.' Gli ultimi giochi di Spider-Man sono stati così per me. O Cyberpunk. Amico, per creare un ambiente gigantesco e aperto come Night City? Non è un'impresa facile. Davvero impressionante."

Starfield verrà lanciato l'11 novembre 2022 su PC e Xbox Series X/S. Come tutti gli altri giochi first party di Microsoft, verrà lanciato al day one su Xbox Game Pass.

Fonte: Gamespot.