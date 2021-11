Starfield supporterà pienamente le mod, parola di Todd Howard

Come i precedenti giochi Bethesda, anche Starfield sarà compatibile con le mod: ciò è stato confermato da Todd Howard. Sebbene giochi Bethesda come Skyrim e Fallout 4 abbiano successo da soli, la longevità di entrambi i titoli può essere attribuita, almeno in parte, alla vasta comunità di mod che aggiungono continuamente nuovi contenuti. E mentre Starfield uscirà tra un anno esatto, i fan si chiedono se Bethesda continuerà a supportare la sua community di modder.

Poco dopo l'annuncio ufficiale di Starfield, Bethesda ha dichiarato che il gioco è alimentato dal Creation Engine 2 di Bethesda, che ha destato diffidenza da parte di alcuni fan. Ma Todd Howard ha detto ai fan di essere fiduciosi, in quanto anche con un motore grafico aggiornato, il gioco supporterà comunque le mod create dalla community.

Per celebrare il decimo anniversario di Skyrim, Todd Howard, Game Director e Produttore Esecutivo di Bethesda Game Studios, ha aperto un forum Reddit con il nome ToddBethesda dove i fan potevano chiedergli qualsiasi cosa. L'utente di Reddit Wayyzzz ha colto l'occasione per chiedere a Todd Howard se Starfield sarà compatibile con le mod, specialmente all'interno del Creation Engine 2. Todd Howard ha confermato che il piano è di "avere pieno supporto per le mod come i nostri giochi precedenti".

Howard non è entrato in ulteriori dettagli, ma la sua risposta sicuramente non suggerisce un potenziale ridimensionamento del supporto mod in Starfield; se non altro, sembra che la scena del modding sarà altrettanto solida come in Skyrim e Fallout, se non di più.

Durante un'intervista Todd Howard ha parlato di Starfield, affermando che il gioco è praticamente giocabile dall'inizio alla fine e che la sua data di uscita non subirò rinvii.

Fonte: Gamepur