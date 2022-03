Starfield: il team di sviluppo in un nuovo video parla di esplorazione, scelte, meccaniche di gioco di ruolo

Bethesda Game Studios lancerà il suo prossimo grande gioco, Starfield, questo novembre. Ora lo sviluppatore sta anticipando notizie sul gioco di ruolo fantascientifico nella sua serie "Into the Starfield" e l'ultimo episodio è ora disponibile. Intitolato "Made For Wanderers", questo episodio presenta il game director Todd Howard, il design director Emil Pagliarula, il lead quest designer Will Shen e l'art director Istvan Pely che parlano di come Starfield cercherà di "affrontare la prossima evoluzione dei giochi di ruolo".

Più specificamente, gli sviluppatori parlano di come Starfield dia ai giocatori "la libertà di creare il proprio viaggio attraverso il cosmo". Howard dice nel video che Starfield offrirà ai giocatori la possibilità di vedere e saperne di più sui "background, i tratti, la" definizione del personaggio", e molto altro.

Pely afferma che le risorse tecnologiche in Starfield sono "molto aumentate di livello". Il team è dotato di scansione del viso e del corpo basata su modelli del mondo reale simili a come il gioco utilizza la fotogrammetria per i suoi paesaggi. "Non è solo l'aspetto del giocatore e tutto il resto. Vogliamo che tutte le interazioni personali con gli NPC e gli altri personaggi del gioco abbiano il maggior impatto possibile, e per questo il giocatore deve credere che queste siano persone reali".

L'uscita di Starfield è prevista per l'11 novembre 2022 per Xbox Series X|S e PC. Sarà disponibile dal primo giorno su Xbox Game Pass, proprio come tutti i giochi Microsoft proprietari. Dopo Starfield, Bethesda Game Studios lancerà The Elder Scrolls VI, ma attualmente lo studio non ha condiviso nessun altro dettaglio a riguardo.

Fonte: GameInformer