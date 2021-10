Starfield tra pirati spaziali e fanatici nello spazio profondo con un trailer su colonie e fazioni

È con un video non in elenco che Starfield torna a far parlare di sé concentrandosi soprattutto su due aspetti fondamentali dell'universo di gioco tratteggiato da Bethesda Game Studios: colonie e fazioni.

The Settled Systems, che può essere tradotto come i Sistemi Colonizzati, è il titolo di un video che in compagnia del design director, Emil Pagliarulo, fa luce su alcuni aspetti dello spazio profondo che dovremo esplorare nell'esclusiva Xbox.

"Ecco qualche dettaglio inedito sull'originale setting di Starfield e le fazioni che lo chiamano casa. Dalle due più grandi fazioni dei Sistemi Colonizzati, le Colonie Unite (United Colonies) e il Freestar Collective, passando per i pirati della Crimson Fleet fino agli intrepidi esploratori di Constellation, il gruppo con cui inizierete il vostro viaggio in Starfield".

Non aspettatevi un video gameplay ma una infarinatura molto interessante sul lore e sulla storia alla base di Starfield e del suo universo che ci metterà di fronte a un'area della Via Lattea che dovrebbe trovarsi a circa 50 anni luce dal sistema solare, il tutto nell'anno 2330.

Starfield arriverà su PC e Xbox Series X/S l'11 novembre del 2022 al day one su Xbox Game Pass ed è un progetto indubbiamente fondamentale per Xbox e soprattutto per una Bethesda che deve cercare di tornare ai fasti del passato dopo l'esperienza a dir poco travagliata vissuta con Fallout 76.