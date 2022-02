Starfield e le grandi ambizioni di Xbox: Phil Spencer vuole renderlo il 'titolo di Bethesda più giocato di sempre'

Il boss di Xbox, Phil Spencer, ha affermato che punta a rendere Starfield il titolo Bethesda più giocato fino ad oggi.

Starfield, quindi, dovrà vedersela con un certo The Elder Scrolls V: Skyrim, un gioco che ha venduto oltre 30 milioni di copie dalla sua uscita nel 2011. Tuttavia, a differenza dei precedenti successi di Bethesda nelle serie The Elder Scrolls e Fallout, il gioco non verrà lanciato su PlayStation.

Dopo l'acquisizione da parte di Microsoft da 7,5 miliardi di dollari della società madre di Bethesda ZeniMax Media, Starfield sarà un'esclusiva console Xbox Series X/S quando verrà lanciato l'11 novembre 2022. Ma il gioco sarà disponibile anche su PC e, soprattutto, tramite Xbox Game Pass al day one.

Microsoft ha recentemente annunciato che Xbox Game Pass ha 25 milioni di abbonati e sta aiutando i suoi titoli first party a raggiungere livelli record di coinvolgimento.

Secondo Xbox, Halo Infinite ha goduto del miglior lancio nella storia del franchise, attirando oltre 20 milioni di giocatori dalla sua uscita su Xbox, PC e Game Pass a dicembre. Anche Forza Horizon 5 ha stabilito record e registrato 18 milioni di giocatori dalla sua uscita per le stesse piattaforme a novembre.

"Adoro le statistiche di Forza 5 e Halo... adoro quante persone hanno giocato a Psychonauts 2", ha detto Spencer al giornalista di Axios Stephen Totilo.

"Quindi, quando guardo ai team, quando io e Todd parliamo di Starfield, penso: 'Come possiamo assicurarci che questo sia il gioco di Todd Howard più giocato di sempre?'"

Microsoft ha anche affermato che prevede di inserire il maggior numero possibile di titoli Activision Blizzard su Xbox Game Pass una volta acquisito il publisher di Call of Duty con un accordo da 68,7 miliardi di dollari che dovrebbe concludersi nell'estate del 2023.

Fonte: VGC.