Starship Troopers - Terran Command è stato rinviato e ha una nuova data di uscita

Tramite un comunicato stampa, Slitherine Games e The Aristocrats hanno annunciato oggi che Starship Troopers - Terran Command sarà posticipato rispetto alla data di uscita originale del 31 marzo. La nuova e definitiva data di lancio sarà il 16 giugno 2022.

"Oggi facciamo un importante annuncio relativo alla data di uscita: Starship Troopers - Terran Command non verrà rilasciato il 31 marzo come precedentemente annunciato" si legge nella dichiarazione. "Sappiamo che molti troveranno questo annuncio deludente e ci scusiamo. Riteniamo davvero che qualche mese in più di ulteriore rifinitura e correzione di bug farà una differenza significativa".

"Intendiamo fornire un gioco finito e raffinato, ed è molto importante per noi che voi possiate godervi appieno il gioco dal primo giorno, senza che nessun problema rovini il vostro divertimento o senza dover aspettare patch o aggiornamenti rapidi futuri".

Il gioco è ora completo di contenuti e tutto il tempo di sviluppo rimanente sarà interamente concentrato sul perfezionamento di ciò che già esiste. Ricordiamo ancora una volta che la nuova data di uscita sarà il 16 giugno.