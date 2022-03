State of Decay 3 continua lo sviluppo e Phil Spencer è 'incredibilmente entusiasta' per i progressi compiuti

Un progetto Xbox in arrivo di cui non sappiamo ancora molto è State of Decay 3 di Undead Labs. Lo sviluppatore di proprietà di Microsoft ha finora condiviso solo un breve trailer di annuncio.

Tuttavia, il boss di Xbox Phil Spencer è entusiasta di questo capitolo della serie.

In un'apparizione speciale sul centesimo podcast di Xbox Era, a Spencer è stato chiesto cosa aspettasse di più ed è davvero entusiasta del terzo capitolo di State of Decay:

"Questa probabilmente non è una grande sorpresa per coloro che mi hanno visto giocare, ma sono stato un grande giocatore di State of Decay 2...guardando State of Decay 3, sono incredibilmente entusiasta di alcuni dei progressi. E' un titolo che mi piace molto giocare, sono un grande giocatore cooperativo, mi piace costruire, mi piacciono le risorse... e sono davvero entusiasta per come sta andando avanti il team".

Spencer ha aggiunto che non intende "escludere nessuno" e ha precisato che Xbox ha "tanti team che stanno facendo un ottimo lavoro" in questo momento.

Fonte: Purexbox.