State of Decay 3 doveva essere il survival 'definitivo' per il fondatore di Undead Labs

Jeff Strain ha discusso della visione che aveva per State of Decay 3 prima della sua partenza dalla serie.

In risposta alle domande postegli da Kotaku, Jeff Strain ha pubblicato le sue risposte sul suo tempo in studio e sulla sua partenza. A Strain è stato chiesto cosa immaginava per il terzo capitolo del gioco di sopravvivenza zombie. Il fondatore della serie ha espresso la grande ambizione che aveva per il titolo, dicendo che si aspettava che fosse "il compimento definitivo del concetto di survival che abbiamo sperimentato con State of Decay".

Strain ha anche parlato di come sentiva che il titolo stesse procedendo fino alla sua partenza da Undead Labs, spiegando che ha avuto modo di lavorare sul gioco nella fase concettuale più semplice piuttosto che nella difficile fase di implementazione di idee e meccaniche.

"Ho avuto modo di lavorare su SoD3 quando è stato facile, quella che chiamo la fase di sviluppo "Sai cosa sarebbe bello". Il duro lavoro di trasformare "Sai cosa sarebbe bello" in un vero gioco è avvenuto dopo che me ne sono andato", ha detto Strain.

Al momento non è stata ancora fissata una data di uscita per State of Decay 3.

Fonte: Gamesradar.