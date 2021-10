State of Play da King of Fighter XV a Little Devil Inside: ecco tutti gli annunci dell'evento PlayStation

Se vi siete persi l'ultimo State of Play di PlayStation, qui potete trovare tutti gli annunci rivelati all'evento di ieri.

La serata è iniziata con un gioco dall'aspetto bizzarro, uno Squid Game che incontra The Prisoner. Nel gioco potete forgiare armi, giocare con combattimento in mischia o con pistole. Si chiama DeathVerse e arriverà nella primavera del 2022 su PS4 e PS5.

We Are OFK è un gioco biografico sulla band che porta lo stesso nome, con scelte di dialogo. In cinque episodi potrete vedere la storia di come si è formata la band e giocare attraverso cinque canzoni. Arriverà su PS4 e PS5 nel 2022.

Bugsnax sta ricevendo un aggiornamento chiamato Bugsnax: The Isle Of Bigsnax e arriverà gratuitamente su PS4 e PS5 all'inizio del 2022.

Five Nights at Freddy's Security Breach arriverà il 16 dicembre. L'acclamato Death's Door arriverà su PS4 e PS5 il 23 novembre e, se lo prenotate, riceverete Titan Souls gratuitamente.

KartRider Drift arriverà su PS4 nel 2022 ed è stato annunciato un beta test di King of Fighters 15 per PS4 e PS5.

First Class Trouble arriverà su PS4 e PS5 il 2 novembre o al lancio tramite PlayStation Plus.

Mentre lo show volgeva al termine, è stato rivelato un nuovo gioco Star Ocean di Tri-Ace. Si chiama Star Ocean: The Divine Force e arriverà su PS4 e PS5 nel 2022.

Il gran finale è stato uno sguardo esteso a Little Devil Inside. Il titolo ha attirato l'attenzione durante l'E3 2020 di Sony, ma è in circolazione da molto più tempo (e a un certo punto stava arrivando anche su Wii U). Non esiste ancora una data di uscita definitiva, ma una vaga finestra di lancio nel 2022 per PlayStation 4 e 5.

Fonte: Eurogamer.net.