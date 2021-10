PS5 e PS4 nello State of Play mostrerà Final Fantasy XVI, Gotham Knights e non solo? Spunta il leak

Nella giornata di ieri Sony ha annunciato a sorpresa l'arrivo di un nuovo evento State of Play, che si terrà mercoledì 27 ottobre alle ore 23 italiane. La diretta sarà dedicata ai giochi di terze parti in arrivo sulle console PlayStation nei prossimi mesi (non aspettatevi quindi Kratos o Aloy).

Non è stato svelato ufficialmente nulla dei contenuti effettivi, tuttavia alcuni leak che iniziano a circolare confermano delle presente molto importanti, a a partire dall'attesissimo Final Fantasy XVI, uno dei grandi assenti al Tokyo Game Show 2021.

A new State of Play is heading your way next Wednesday, October 27 starting at 2:00pm PT / 10:00pm BST.



Full details and what to expect: https://t.co/EnDyyYGqBc pic.twitter.com/MeUjdW7wIa — PlayStation (@PlayStation) October 22, 2021

Questa voce circola grazie ad alcuni commenti su ResetEra, in cui si può osservare come Sony stia lavorando sulla pagina del PlayStation Store proprio del titolo di Square Enix: possibile che sia in vista di un annuncio più corposo, magari con tanto di data di uscita?

Tuttavia Final Fantasy XVI non è l'unico gioco nominato nel thread, che chiama in causa altri titoli importanti e attesi, come Gotham Knights, The Lord of the Rings: Gollum e Tchia. Possibile anche la presenza del nuovo capitolo di The Dark Pictures Anthology, già annunciato, e del titolo The Voice of Cards.

Naturalmente si tratta di speculazioni, che inevitabilmente iniziano a circolare appena viene annunciato un evento simile. La strategia di Sony di svelarne l'esistenza a breve distanza temporale potrebbe essere pensata proprio nell'ottica di cercare di dare un freno alle speculazioni, che troppo spesso creano aspettative negli utenti che vengono inevitabilmente deluse, nella maggior parte dei casi, dando origine anche a feroci critiche.

Non ci resta quindi che aspettare, con grande interesse, la tarda serata del 27 ottobre.

