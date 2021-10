State of Play di PlayStation mostrerà Little Devil Inside! Uno sguardo approfondito imperdibile

PlayStation ha annunciato che lo State of Play di oggi includerà uno sguardo approfondito a Little Devil Inside.

In un breve teaser trailer su Twitter, PlayStation ha condiviso uno scorcio del mondo di Little Devil Inside, mostrando una breve inquadratura di una stazione ferroviaria.

Little Devil Inside è stato originariamente annunciato all'evento reveal di PlayStation 5 nel giugno 2020.

Lo State of Play si svolgerà oggi, 27 ottobre, alle 23 italiane. Lo show si concentrerà sui prossimi giochi dei partner PlayStation in arrivo sia su PS5 che su PS4. Sony ha affermato anche che l'evento presenterà giochi di cui abbiamo già sentito parlare e alcune nuove rivelazioni.

All aboard for tomorrow's State of Play, which includes your first in-depth look at Little Devil Inside. Tune in live at 2pm PT / 10pm BST: https://t.co/EnDyyYoPcC pic.twitter.com/kGf1l7YnAD — PlayStation (@PlayStation) October 26, 2021

Oltre a Little Devil Inside, i prossimi giochi third party includono Final Fantasy 16, Forspoken, Ghostwire: Tokyo e Stray.

Fonte: IGN.