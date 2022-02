Steam rivela le date di saldi ed eventi per la prima metà del 2022

I saldi del capodanno lunare di Steam stanno per avvicinarsi alla fine, ma c'è molto altro all'orizzonte per i cacciatori di offerte, come ha rivelato Valve nel suo programma di sconti ed eventi per la prima metà del 2022.

Per quanto riguarda gli eventi di punta di Steam, il primo è un altro Next Fest, che promette ancora una volta una valanga di demo giocabili dal 21 al 28 febbraio. C'è un secondo Next Fest a giugno, seguito dal prossimo grande evento di sconti di Steam sotto forma dei saldi estivi, dal 23 giugno al 7 luglio.

Valve sta anche organizzando un programma di quelle che chiama offerte a tema, progettato per mostrare categorie specifiche di giochi. Questi sconti arrivano il 28 febbraio, quando il focus sarà sui titoli che supportano la funzione Remote Play Together di Steam. Ecco come appare il programma:

28 febbraio-7 marzo - Remote Play Together

14-21 marzo - JRPG

28 marzo-4 aprile - SimFest: Hobby Edition

2-9 maggio - Die-a-lot (inclusi roguelite e Metroidvania)

23-30 maggio - Racing

18-25 luglio - Survival

Il nuovo programma degli eventi di Valve arriva come parte di una serie di annunci per gli sviluppatori sulle procedure di sconto aggiornate, che includono modifiche alla frequenza con cui i giochi possono ora essere messi in offerta. In sostanza, a partire dal 28 marzo, gli sviluppatori avranno l'opportunità di scontare i loro titoli più spesso - ogni quattro settimane rispetto all'attuale restrizione di sei settimane - sebbene si applichino una serie di altre disposizioni.

Fonte: Eurogamer.net.