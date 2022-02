Steam Deck 2 già nei piani di Valve? Gabe Newell si sbottona in merito

Steam Deck è arrivata e sta ancora arrivando nelle mani degli acquirenti, ma Valve sta già pensando a una nuova versione ancora più potente. L'hardware dell'attuale "PC da mano" è ovviamente standardizzato, quindi è facile pensare che videogiochi di uscita ventura (specialmente se next-gen only) potrebbero non essere riprodotti dai componenti attuali, dunque era lecito aspettarsi un aggiornamento.

Pensandola come se fosse una "nuova generazione", l'eventuale Steam Deck 2 dovrà avere, nei piani di Gabe Newell, soprattutto funzionalità che non sono possibili su un normale PC desktop, espandendosi su cosa è possibile o cosa sarà possibile con una simile piattaforma mobile.

"Il primo passo è giocare grandi giochi che esistono a tutt'oggi. Le nuove iterazioni dovranno ruotare di più su quali sono le possibilità che ci dà il mobile, andare oltre ciò che si può avere con un tradizionale PC desktop o laptop da gaming".

Newell si è inoltre riferito a Steam Deck come "la prima pietra" per poter spingere, tra le altre cose, anche sulla realtà virtuale, ma ha anche rettificato che non è ancora il momento di pensarci.

Fonte: Gamesradar