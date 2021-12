Steam Deck ha l'80% dei migliori 100 giochi di Steam perfettamente compatibile

L'atteso Steam Deck di Valve è ora compatibile con 80 dei 100 giochi più popolari di Steam. In una nuova analisi del sito di fan ProtonDB, la comunità che passa il tempo a testare la compatibilità dei giochi Linux, secondo quanto riferito, l'80% dei primi 100 titoli di Steam viene eseguito sul sistema con piccole modifiche.

Nonostante Steam Deck non sia ancora stato lanciato, utilizza il livello di compatibilità Proton, che alimenta anche Linux SteamOS su Steam Deck. Sebbene ci sia una serie impressionante di titoli che sembrano già pronti per Steam Deck, grazie a Proton che si comporta bene con molti grandi successi dei servizi Anti Cheat, i primi 10 grandi successi di Steam come PUBG, Destiny 2, Apex Legends e Halo Infinite sono attualmente incompatibili.

Grazie al successo travolgente del periodo di pre-ordine iniziale di Steam Deck, Valve ha rivelato che ora sta ripensando alla sua strategia software. Laddove prima la società si stava preparando per creare nuovi giochi, ha invece messo il software in secondo piano, spostando la sua attenzione su Steam Deck per garantire il lancio più fluido possibile per la piattaforma.

Mentre Steam Deck verrà lanciato senza esclusive, la già gigantesca libreria Steam assicura che i primi utenti avranno più che abbastanza da giocare il giorno del lancio.

Fonte: NME