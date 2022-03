Steam Deck si aggiorna tra aggiunta della tastiera e una calibrazione migliore

Valve ha pubblicato le note sulla patch per un nuovo aggiornamento del client in arrivo su Steam Deck. L'aggiornamento aggiunge diversi miglioramenti alla console come la digitazione sul doppio trackpad, una tastiera su schermo in modalità desktop, uno stato di condivisione più intuitivo, correzioni di bug e altro ancora.

Il PC portatile è più di una console di gioco, con la possibilità di essere collegato a un monitor e utilizzato come un computer completo. Mantenendo il confronto con un PC, Steam Deck consente anche agli utenti di scaricare quasi tutti i software per personalizzarlo secondo le loro specifiche esatte. I possessori di Steam Deck potranno inoltre acquistare facilmente parti in futuro da iFixit se qualcosa va storto.

Steam Deck è stato lanciato il mese scorso, ma la maggior parte dei preordini è ancora in attesa di essere evasa con gli ordini del secondo trimestre che hanno appena ricevuto notizie nell'ultima settimana. Molti fan continuano ad aspettare con ansia l'arrivo della loro ambita console.

Per dare uno sguardo completo alle note della patch potete cliccare qui.