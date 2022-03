Steam Deck aumenterà la produzione di 'centinaia di migliaia' di unità entro il prossimo mese

È stata una lunga attesa, ma Steam Deck è ora disponibile. Per coloro che non sono stati abbastanza veloci all'apertura delle prenotazioni lo scorso luglio, Valve ha delle notizie promettenti, poiché la produzione del suo nuovo dispositivo aumenterà "a centinaia di migliaia" di unità entro il prossimo mese.

Questo secondo il designer di Valve Lawrence Yang che, in una conversazione con IGN, ha spiegato che la società prevede che la produzione "aumenterà molto rapidamente" poiché continua a "superare" i problemi iniziali della catena di approvvigionamento che hanno portato al rinvio di Steam Deck l'anno scorso.

"Molto rapidamente saremo tra le decine di migliaia [di unità prodotte]", ha rivelato Yang. "Entro il secondo mese saremo a centinaia di migliaia, e oltre a questo la produzione crescerà ancora più velocemente".

Anche se Yang non ha parlato del numero esatto di consumatori che hanno prenotato Steam Deck, ha detto che Valve è rimasta "davvero felice". "È fantastico vedere che la domanda c'è", ha aggiunto. "Ci ha aiutato a determinare i nostri programmi di produzione per soddisfare la domanda, soprattutto quando ci espandiamo in altre regioni. Siamo tutti super entusiasti, davvero soddisfatti dei numeri e davvero entusiasti di iniziare a mettere il dispositivo nelle mani delle persone".

Fonte: Eurogamer.net.