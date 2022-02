Steam Deck, alcuni PC portatili autografati sono stati consegnati da Gabe Newell in persona!

Durante lo scorso fine settimana, alcuni post di Reddit hanno iniziato a emergere da utenti che affermavano di aver ricevuto Steam Deck nientemeno che dallo stesso Gabe Newell. Uno dei destinatari, attraverso Reddit, afferma che sua moglie ha ricevuto Steam Deck da Newell, che era accompagnato da un'intera troupe televisiva.

Un secondo post rivela che Newell ha effettivamente dato a due persone uno Steam Deck ciascuno anche se non ne hanno ordinato uno. Nei commenti, l'utente afferma di aver visto Newell e una troupe televisiva entrare in una casa vicina e in seguito è scomparso in un grande furgone portando con sé con due console firmate per ciascuno.

Sono diverse le testimonianze che vengono pubblicate attraverso Reddit, e tutti indicano come fattorino Gabe Newell che consegna Steam Deck alle persone proprio come se fosse Natale.

Steam Deck è uscito da pochissimi giorni, ma il boss di Valve in una recente intervista, ha già parlato di un ipotetico successore.

Fonte: VGC