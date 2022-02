Steam Deck, un designer di Valve risponde a molte domande sul mini-PC/console portatile

Il designer di Valve Lawrence Yang è stato contattato da IGN per rispondere a delle domande sul nuovo mini-PC, in un video della rubrica Next-Gen Console Watch caricato direttamente su YouTube.

Il comfort di una handheld è importante, e al designer infatti è stato chiesto un resoconto della sua esperienza con i controlli del mini-PC: essendo stato storicamente e stoicamente un giocatore PC da mouse e tastiera, l'impatto con le levette analogiche e i pulsanti laterali e posteriori è stato strano, ma ci si è abituato relativamente in fretta, arrivando anche a completare giochi che prima non riusciva a completare, come Hades.

La disponibilità di unità andrà impennandosi secondo il designer, dopo un rinvio dovuto alla difficoltà di ottenere "rifornimenti": se nel prossimo mese saremo nell'ordine delle decine di migliaia di pezzi, nel successivo si arriverà alle centinaia di migliaia e il numero crescerà ancora. Verranno aggiornati per tempo tutti coloro i quali sono "in lista" preorder.

Parlando di preorder, il numero di preordini effettuati dagli utenti è stato sorprendente, ma il designer non si è esposto con una cifra precisa, limitandosi a dire che il riscontro è stato molto positivo.

Il team è in costante contatto con molti sviluppatori per aggiungere un supporto a Steam Deck, sia per quanto riguarda la compatibilità e la risoluzione di eventuali bug, sia l'integrazione dell'anticheat.

Data la sua natura di "PC a tutti gli effetti", il cloud gaming è supportato tramite le applicazioni. L'esempio scelto è quello di scaricare Google Chrome dal menu delle applicazioni e avviare una sessione di streaming da lì - anche se saranno necessari mouse e tastiera in questo caso.

Tempo al tempo, e arriveranno aggiornamenti software per rendere compatibili altre periferiche, proprio come lo Steam Controller. Lato hardware, Yang pensa che Steam Deck apra le porte a numerose altre idee anche di terzi, e in tal caso Valve sarebbe completamente aperta a collaborazioni e a fornire il suo SteamOS.

Al momento, gli unici modelli di Steam Deck sono quelli neri, nonostante Valve abbia considerato (e già prodotto, in forma prototipica) delle versioni con differenti colorazioni. In futuro ci sarà spazio anche per le variazioni cosmetiche.

L'ultima domanda riguarda il dock di ricarica. Yang ha semplicemente confermato che la spedizione dei dock comincerà verso la fine della primavera, in ritardo perché "non sarebbe stato possibile" spedirli insieme al mini-PC.

Alla fine, qualche dubbio è stato dissipato, ma aspettiamo ancora conferme e aggiornamenti.