Steam Deck, ora il suo devkit è disponibile gratuitamente!

L'approccio molto aperto di Steam sul suo ultimo hardware continua a dare i suoi frutti: Valve ha infatti fornito gratuitamente il devkit dello SteamOS al pubblico.

Al momento ci sono due devkit disponibili su GitLab: lo SteamOS devkit client il Devkit service sono ora disponibili per chiunque. L'utente di del forum GamingOnLinux Liam Dawe ha giustamente notato che la cosa può essere di particolare aiuto agli sviluppatori.

Il testing di un gioco può avvenire, in questo modo, molto più facilmente. "E' comunque disponibile per gli sviluppatori," continua Dawe, "ma adesso non deve essere prima approvato da Valve".

La sua natura open source significa anche che qualcuno "potrebbe addirittura contribuire al codice per migliorarlo, oppure usarlo per qualcos'altro con un hack". Qui probabilmente fa riferimento all'utilizzo di Steam Deck come piattaforma per l'emulatore Dolphin per GameCube e Wii.

Valve stessa comunque consiglia di non smanettarci eccessivamente e di contattare un professionista per ogni necessità.

Fonte: Gamepur