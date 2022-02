Steam Deck fa capire quanto le dimensioni contino: primi confronti con Switch e PS Vita

Il 25 febbraio non è solo il giorno dedicato a Elden Ring ma anche a Steam Deck, la nuova console portatile Valve. Avete dunque una ventina di giorni per mettervi in forma, visto che la nuova portatile è semplicemente enorme.

Questa informazione deriva dallo youtuber Cary Golomb, che avendo a disposizione la console in anteprima, ha pensato bene di confrontarla con alcuni suoi simili, come Nintendo Switch OLED, PlayStation Vita e con il controller di Wii U. Purtroppo manca il Game Gear, ma possiamo comunque notare come Steam Deck sia di tutt'altra categoria rispetto le altre console, cosa che potrebbe trasformare il concetto di "portatile" in un ossimoro.

#SteamDeck next to a Wii U Controller pic.twitter.com/5v2OZUVv4R — Cary Golomb (@carygolomb) February 4, 2022

A questo punto sarebbe interessante capire anche il suo peso, che se mal distribuito, potrebbe creare grossi problemi per le lunghe sessioni di gioco. L'ergonomia è una cosa seria e per quanto ci si stia scherzando un po' su, le generose dimensioni non sono sempre un male: ogni oggetto deve "calzare" come un guanto, indipendentemente dalla sua forma e massa e in Valve, hanno sicuramente valutato tutto con estrema precisione. Si spera almeno.

