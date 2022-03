Steam Deck con problemi di drifting? Per Valve si è trattato di un bug e ha già fornito un fix

Il primo lotto di Steam Deck sembra sia afflitto da problemi di drifting. Dopo le segnalazioni, Valve ha detto che quello che è successo è un "problema di calibrazione", ovvero un problema software, non hardware, quindi il team ha già fornito una soluzione.

Il drifting è un problema che fa sì che il vostro personaggio o cursore in un gioco continui a muoversi anche quando non state effettivamente spingendo il joystick in una direzione. È un problema che molti hanno riscontrato con i controller Joy-Con di Nintendo Switch.

In diversi video nel subreddit di Steam Deck, si vedono i momenti in cui una delle levette continua a registrare un input mentre l'utente non tocca lo stick.

Ma secondo Lawrence Yang, membro del team di sviluppo, "il team ha esaminato questi report e ha stabilito che c'era un problema di calibrazione introdotto in un recente aggiornamento del firmware. Abbiamo appena inviato una soluzione per risolvere il problema e il team continuerà a controllare i report relativi a questo problema".

Dato che l'aggiornamento è stato distribuito da poco, dovremo aspettare e vedere se risolverà effettivamente il problema. Uno degli utenti Reddit che avevano sperimentato il drifting, r/Stijnnl, ha già pubblicato un video con l'aggiornamento installato. In un messaggio privato inviato a The Verge, Stijnnl ha affermato che il problema sembra essere stato risolto.

Eventuali problemi di drifting sono potenzialmente preoccupanti, anche se non è chiaro quanto possa essere diffuso il problema.

Fonte: The Verge.