Steam Deck svela nuove informazioni su durata della batteria e tempi di caricamento

Steam Deck è ancora in fase di sviluppo e ottimizzazione, ma dovrebbe arrivare il mese prossimo. Cominciano a fuoriuscire dunque alcuni dettagli, provenienti da presunti sviluppatore che avrebbero in mano presunti devkit. Questo sviluppatore anonimo, intervenuto su Boiling Steam, ha dunque rivelato informazioni importanti su durata della batteria, tempi di caricamento e molto altro.

Partendo dal primo punto, in questo momento sembra che Steam Deck possa rimanere acceso per circa 2-5 ore di utilizzo, in base all'uso dell'APU della console. Si tratterebbe comunque di una cifra indicativa di qualcosa non arrivata sul mercato, ma dal punto di vista dei caricamenti sembra sorprendere. Non risultano differenze tangibili tra la Micro SD in dotazione e SSD NVME su PC il che, porta alla funzione Quick Resume in grado di far riprendere il gioco direttamente da dove si era interrotta la partita.

Anche sull'ergonomia si è detto qualcosa, paragonando l'utilizzo di Steam Deck a Nintendo Switch. La console Valve sembra funzionare meglio soprattutto dopo lunghe sessioni di gioco, grazie a una posizione dei tasti migliori e una migliore distribuzione del peso.

