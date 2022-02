Steam Deck sembra un dispositivo perfetto per l'emulazione

Steam Deck, il nuovo dispositivo portatile di Valve, è finalmente disponibile e, come abbiamo visto, è in grado di far girare perfettamente i giochi moderni. Tuttavia, sembra che Steam Deck sia anche la macchina dei sogni per gli amanti del retrogaming.

Già, perché stando a quanto riportato da PCGamer, Steam Deck è in grado di far girare i software di emulazione, grazie alla sua architettura simile a un PC.

Come notato da PCGamer, cliccando su "Switch do Desktop" ci ritroveremo su Arch Linux, fuori da SteamOS. Proprio qui troverete un App store dove poter scaricare software di emulazione come Dolphin per Nintendo GameCube e Wii, DuckStation per PlayStation 1, PCSX2 per PlayStation 2, PPSSPP per PlayStation Portable, bsnes per Super Nintendo e non solo.

Poiché questi emulatori fanno parte dell'App store, gli utenti non dovranno nemmeno preoccuparsi di scaricare le versioni più aggiornate, dato che gli update saranno scaricati automaticamente.

Aggiungendo gli emulatori alla libreria di Steam attraverso scorciatoie esterne, PCGamer ha scoperto anche che la maggior parte dei software riconosce perfettamente il gamepad.

PCGamer ha testato Metroid Prime e Persona 3 FES su PCSX2 senza troppi problemi, al contrario di Super Mario Galaxy 2 che ha qualche piccolo problema di frame rate.

Che ne dite?

Fonte: PCGamer.