Steam Deck non avrà esclusive e Valve sottolinea ancora una volta il perché

All'evento Steamworks Steam Deck, Valve ha confermato di non essere interessata a sviluppare giochi esclusivi per la prossima PC "portatile", definendo tale scelta come l'unica ad avere realmente senso. Del resto "è un PC e dovrebbe semplicemente funzionare come un PC".

Steam Deck avrà un apposito SteamOS, per permettere a tutti i giocatori di muoversi liberamente nello Store, con un'interfaccia simile a quelle visibile nelle odierne console ma, tuttavia, consentirà ai giocatori di accedere inoltre a un desktop senza restrizioni, in cui sarà possibile utilizzare e installare applicazioni di terze parti. Ciò significa essenzialmente si sarà in grado di eseguire giochi e launcher non Steam sul dispositivo, rendendolo un PC a tutti gli effetti. Con questo in mente, creare titoli esclusivi per Steam Deck servirebbe a poco: potrebbe aumentare le vendite, ma darebbe un po' fastidio a chi non lo possiede.

In ogni caso, Steam Deck arriverà in ritardo, come già sappiamo, con nuova data fissata per febbraio 2022.

Fonte: IGN.com