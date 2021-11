Steam Deck sarà protagonista della Conferenza virtuale di Steamworks

Ottime notizie per tutti coloro che sono in attesa di nuove informazioni su Steam Deck, il dispositivo portatile da gioco di Valve che dovrebbe uscire per la fine di quest'anno.

Steam ha annunciato un evento online con gli sviluppatori che sveleranno tante nuove informazioni su Steam Deck. L'evento è in programma per il prossimo 12 novembre.

"Unisciti a noi il 12 novembre per questo evento online gratuito di un giorno con il team che ha creato Steam Deck! Non vediamo l'ora di condividere informazioni approfondite e pratiche consigliate per aiutarti a rendere i tuoi giochi un'esperienza perfetta su Steam Deck", si legge su Steam.

Gli argomenti trattati saranno:

L'hardware di Steam Deck

Sviluppo senza dev kit

Steam sul Deck

Supporto di Proton

Steam Input

Verificato su Steam Deck

Approfondimento sull'APU con AMD

"Dopo ogni incontro, organizzeremo sessioni di domande e risposte dal vivo in cui potremo approfondire altre domande. Non vediamo l'ora di incontrarti il 12 novembre!"

Fonte: Steam.