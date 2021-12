Steam Deck ha un Fast Resume velocissimo per il modder di Dark Souls

Arrivano nuove informazioni su Steam Deck, il PC portatile creato da Valve che dovrebbe arrivare all'inizio del prossimo anno. Secondo Peter "Durante" Thoman, il modder di Dark Souls che recentemente ha creato un suo studio, la funzione "Fast Resume" di Steam Deck è diventata molto più veloce nell'ultimo aggiornamento di sistema.

"Ora sono letteralmente un secondo o due" afferma Thoman. Alla domanda su quanto sia stabile la funzionalità, Durante ha risposto in modo trasparente che mentre "non sto eseguendo i test per stressare il sistema operativo (cioè sospendendo/riprendendo sempre 100 giochi), posso dire che l'aggiornamento lo ha reso veloce, ha funzionato il 100% delle volte".

Oltre a questo Durante ha dichiarato: "È interessante come generalmente i porting migliori (Windows) funzionino molto meglio in Proton su Deck, anche se sono giochi più impegnativi. Ho diversi port KT o IF piuttosto a basso sforzo che hanno vari problemi (nessuno dei quali dovrebbe essere segreto, basta controllare il tracker github), ma ad esempio Valkria Chronicles 4 (ancora uno dei migliori porting di qualsiasi gioco in stile JRPG IMHO) funziona perfettamente con un sovracampionamento del 150%".

Ora che l'uscita di Steam Deck si avvicina dobbiamo aspettarci sempre più recensioni o pareri da parte degli sviluppatori.

Fonte: Metacouncil