Steam Deck: Gabe Newell consegna i dispositivi di persona ai giocatori!

Il boss di Valve, Gabe Newell, ha consegnato di persona Steam Deck ai giocatori.

La società ha inviato un'e-mail a un certo numero di persone con prenotazioni che vivevano vicino al suo ufficio per informarle che Newell avrebbe consegnato le console portatili.

Un video di Newell è stato pubblicato online e lo mostra mentre si diverte con alcune persone molto sorprese.

Alcuni sono chiaramente fan e riconoscono immediatamente il co-fondatore e presidente di Valve. Altri non hanno idea di chi sia, ma sono comunque grati per la consegna.

Newell ha anche firmato i dispositivi. "Speriamo che la gente non si arrabbi per il fatto che li sto firmando", ha detto.

We hired a new delivery guy to help with the Steam Deck launch, not sure he's going to work out. pic.twitter.com/JgcpTIBX7u — Steam Deck (@OnDeck) March 1, 2022

Newell racconta come il suo primo lavoro sia stato quello di consegnare giornali, seguito da un lavoro di consegna di telegrammi per Western Union. Ha scherzato sul fatto che consegnare gli Steam Deck lo stava "riportando" ai suoi giorni come fattorino.

Ha anche fornito il suo indirizzo e-mail ai fortunati destinatari chiedendo il loro feedback.

Fonte: Eurogamer.net.