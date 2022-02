Steam Deck: ora è possibile controllare se i giochi della vostra libreria di Steam sono compatibili

Ora potete controllare se i giochi nella vostra libreria di Steam sono compatibili con Steam Deck.

Valve sta esaminando l'intero catalogo di giochi e classificando la compatibilità con la sua nuova macchina portatile. Quando visualizzate la vostra libreria su Steam Deck, un badge di compatibilità vi mostrerà se il titolo è giocabile.

Prima dell'uscita del dispositivo, un nuovo strumento vi consente di verificare la compatibilità della vostra libreria di Steam.

Esistono quattro categorie per la compatibilità con Steam Deck:

Verificato: il gioco funziona come previsto

Riproducibile: potrebbe essere necessaria una modifica manuale

Non supportato: il gioco non funziona su Steam Deck

Sconosciuto - Valve deve ancora verificare la compatibilità

La maggior parte dei giochi dovrebbe essere compatibile con Steam Deck, ma alcuni titoli come Fortnite, Dead by Daylight, Rainbow Six Siege e Fall Guys non lo saranno.

Steam Deck di Valve sarà lanciato domani, 25 febbraio.

Fonte: Eurogamer.net.