Steam Deck, i giochi beneficeranno del supporto AMD FSR

Gli utenti di Steam Deck potranno godere di un solido aumento delle prestazioni dei loro giochi quando arriverà il PC da gioco portatile, poiché avrà il supporto integrato per la tecnologia di upscaling FidelityFX Super Resolution di AMD pronta all'uso.

"FSR è già disponibile per alcune applicazioni che lo supportano. I giochi che già includono FSR funzioneranno così com'è, ma anche il supporto FSR sarà incluso come parte di una versione futura del sistema operativo. Una volta che ciò accadrà, i giochi potrebbero potenzialmente utilizzare FSR anche se i giochi stessi non lo supportano in modo nativo", si legge dalle FAQ di Steam Deck.

Il software FSR è una tecnica che esegue il rendering dei fotogrammi a una risoluzione inferiore e quindi utilizza un algoritmo di upscaling spaziale open source per far sembrare il gioco come se fosse in esecuzione su un'impostazione di risoluzione più alta. È simile alla tecnologia DLSS di Nvidia e utilizza l'upscaling lineare rispetto al rendering basato sull'intelligenza artificiale della concorrenza, ma la differenza fondamentale è che mentre il DLSS è esclusivo delle schede grafiche dotate di RTX, l'FSR può in teoria funzionare su qualsiasi GPU.

L'intera libreria di giochi di Steam Deck dovrebbe essere quindi in grado di utilizzare l'FSR per fornire frame rate elevati alla risoluzione nativa di 1280 x 800 della console. Resta da vedere come questo influisca sull'esperienza di gioco sulla console o quando è collegata a un monitor.

Fonte: IGN