Steam Deck adesso si può installare Windows ma occhio ai driver audio

Il "PC da mano" di Valve è arrivato cosi come promesso, e adesso è stata introdotta un'altra feature molto richiesta: si può infatti installare Windows 10 su Steam Deck e funziona anche piuttosto bene, perché Valve ha rilasciato tutti i driver per GPU, Wi-Fi e Bluetooth necessari a riprodurre giochi.

Obbligatoriamente, bisogna menzionare che sarà necessaria una formattazione della macchina per fare quanto detto, perché una funzionalità di dual boot non è ancora disponibile. Inoltre, l'unico sistema operativo installabile sarebbe Windows 10, dato che il firmware di Steam Deck non include il supporto TPM, necessario per Windows 11.

In tutto questo purtroppo manca una cosa importante, per non dire essenziale: non ci sono ancora driver audio, pertanto collegare le cuffie o utilizzare gli speaker non avrà effetto, ma si può optare per l'opzione Bluetooth o USB tipo C.

Installare un altro sistema operativo può dare problemi, e per questo c'è un modo di reinstallarlo più facilmente: "Per entrare nel menu d'avvio, spegnere Steam Deck. Poi, mentre si tiene premuto il tasto per abbassare il volume, cliccare il pulsante di accensione", scrive Valve.

Fonte: The Verge