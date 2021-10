Steam Deck ci porta al suo interno nel nuovo video promozionale di Valve

Mancano solo pochi mesi alla distribuzione del primo lotto di Steam Decks e, in vista del lancio, Valve ha fornito al pubblico una rapida occhiata all'interno del dispositivo.

"Una delle domande più frequenti che abbiamo ricevuto su Steam Deck", spiega Valve su Steam, "riguarda i componenti al suo interno e se sono sostituibili o aggiornabili. La risposta è un po' più complicata di un semplice sì o no, quindi abbiamo realizzato un video per spiegare tutti i dettagli".

Nonostante la volontà di Valve di esporre il funzionamento interno di Steam Deck e fornire alcune informazioni molto richieste, l'azienda sottolinea che non consiglia di smontare il palmare o di sostituire le parti.

"Steam Deck è un sistema molto ben progettato", continua Valve, "e le parti sono scelte con cura per questo prodotto con la sua costruzione specifica, quindi non sono progettate per essere scambiabili. L'apertura e la sostituzione delle parti potrebbero rovinare le cose profondamente".

Coloro che non si preoccupano di danneggiare il proprio Steam Deck, possono, ovviamente, armeggiare con il proprio sistema come vogliono al suo arrivo finale.

Per alcuni dei primi clienti, Steam Deck - che parte da $399 per 64 GB di spazio di archiviazione - inizierà a essere distribuito relativamente presto, all'inizio di dicembre, ma altri avranno un'attesa molto più lunga fino al secondo o terzo trimestre del 2022.

Fonte: Eurogamer.net.