Steam Deck ha ora più di mille giochi 'Verificati' o 'Giocabili'

Valve ha offerto ai possessori di Steam Deck un aggiornamento del programma Deck Verified e ha affermato che ora ci sono oltre 1000 titoli 'Verificati' o 'Giocabili'.

Nel post su Steam si legge: "oltre mille giochi sono ora "Verificati" o "Giocabili" sul Deck.".

"I nostri partner sono al lavoro per aggiungere la compatibilità con i controller, abilitare un sistema anti-cheat sul Deck e rendere più fluida l'esperienza dei giocatori sul Deck. Ogni giorno risolviamo bug di Proton che provocano problemi con alcuni giochi e aggiungiamo nuove funzionalità per supportarne altri".

"Mentre svolgiamo questo lavoro, i nostri standard esistenti affinché i titoli possano ottenere una valutazione "Verificato" o "Giocabile" rimangono molto elevati. Se un gioco mostra le icone dei pulsanti del controller per il 99% delle volte, ma occasionalmente suggerisce di "premere F", il titolo sarà valutato come "Giocabile" e non come "Verificato". Se il 99% delle funzionalità di un gioco risultano accessibili, ma l'apertura di un minigioco facoltativo provoca un crash o un video tutorial non viene riprodotto correttamente, il gioco sarà valutato come "Non supportato"".

Oltre a questo, Valve ha aggiunto una nuova funzionalità che permette agli sviluppatori di comunicare direttamente con gli utenti riguardo al proprio titolo e alla compatibilità con Steam Deck.

Fonte: Steam.